Nations League calcio: Morata trascina la Spagna alla Final Four, Portogallo battuto. Vince la Svizzera (Di martedì 27 settembre 2022) La Spagna è l'ultima qualificata alla Final Four della Nations League 2022 di calcio. Le Furie Rosse dovevano Vincere in Portogallo e ci sono riuscite per 1-0 grazie alla rete di Morata all'88mo minuto. I detentori del trofeo eliminano così Cristiano Ronaldo e compagni, a cui sarebbe bastato il pareggio per passare il turno. La Spagna si aggiunge a Croazia, Italia e Olanda. Nell'altra partita della serata la Svizzera ha battuto la Repubblica Ceca per 2-1, facendo retrocedere gli avversari in League B: Freuler ed Embolo vanno a segno nel giro di un minuto a metà del primo tempo, Schick ha accorciato le distanze al 45?. Foto: Lapresse

