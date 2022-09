Nations League 2022 23 | la Spagna batte in extremis il Portogallo 0-1 e vola alle Final Four

(Di martedì 27 settembre 2022) Sesta ed ultima giornata di/23. Laè la quarta squadra qualificata. Gli spagnoli si sono infatti imposti 0-1 nel derby contro il. A decidere la rete di Morata al minuto 88? con un tap-in facilissimo. Si chiudono anche tre gruppi della Lega B. Partiamo dall’1, che vede l’Irlanda imporsi per 3-2 contro l’Armenia. Padroni di casa subito in vantaggio con Egan nel primo tempo, e ad inizio secondo raddoppia con Obafemi. Dal minuto 70? si sveglia l’Armenia, che ne mette dentro due in 2 minuti, con Dashyan e Spertsyan. Tutto finito? Assolutamente no. Minuto 91? e da calcio di rigore Robert Brady porta il risultato sul definitivo 3-2. Solo 0-0 nel match tra Ucraina e Scozia. Gruppo 2 che invece vede il ...

Azzurri : ?????????????? ???????????? ???????? #UngheriaItalia 0??-2?? ?? #Raspadori 27’, #Dimarco 52' ?? L’Italia espugna la Puskas Arena di… - GoalItalia : Bonucci voleva già festeggiare con la birra ?? L'Italia c'è, è viva. L'Italia è di nuovo alla Final Four di Nation… - SkySport : UNGHERIA-ITALIA 0-2 Risultato finale ? ? #Raspadori (27’) ? #Dimarco (52’) ? ?? NATIONS LEAGUE ??… - Fantacalcio : Nations League, i risultati di oggi - linformatore11 : Un gol di Morata, qualificazione della Spagna alle semifinali di Nations League con Italia, Olanda e Croazia.… -

E' la Spagna la quarta nazionale che, a giugno dell'anno prossimo in Olanda, parteciperà alla Final Four della. La nazionale del ct Luis Enrique ha conquistato la qualificazione 'all'ultimo tuffo', ovvero con un gol di Morata al 43' st che le ha permesso di vincere per 1 - 0 in casa del ......30 sc Heerenveen - FC Twente 2 - 1 16:45 AZ - Ajax 2 - 1 CALCIO - SERIE B 16:15 Ternana - Perugia 1 - 0 CALCIO - AMICHEVOLI 12:00 Qatar - Bolivia CALCIO - UEFA20:45 Scozia - Ucraina 3 ...Mancava un’ultima squadra per definire il quadro della Final Four di Nations League. A raggiungere Italia, Croazia e Olanda, alla fine è la Spagna di Luis Enrique, che grazie ad Alvaro Morata ha super ...L'ultimo posto nella Final Four di Nations League è per la Spagna, che passa 1-0 in Portogallo: tutti i risultati della serata ...