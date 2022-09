NASA | missione Artemis 1 rinviata a causa dell’uragano | l’uomo deve rinunciare alla Luna?

Leggi su computermagazine

(Di martedì 27 settembre 2022) Ladella1 non s’ha da fare. Il “ritorno” sulladell’agenzia spaziale americana ha infatti subito un nuovo ritardo, anche se questa volta non per un problema tecnico, così come avvenuto nelle precedenti due volte.1, 27/9/2022 – Computermagazine.itQuesta volta a complicare decisamente i piani degli addetti ai lavori, è stato un uragano che sta interessando gli Stati Uniti, e precisamente la Florida, e che ha portato all’evacuazione di ben 300mila persone. Il lancio di1 era in programma per la giornata di oggi, martedì 27 settembre 2022, ma visto l’approssimarsicosta della tempesta tropicale Ian si è appunto deciso di cancellarlo nuovamente, visto il rischio troppo alto per gli astronauti e che qualcosa andasse storto. ...