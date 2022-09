Napoli, i quartieri del Reddito roccaforte M5S: valanga grillina a Barra e Scampia (Di martedì 27 settembre 2022) valanga grillina, bene la destra, bocciato il Pd. Pesa il Reddito di cittadinanza sul risultato delle politiche all?ombra del Vesuvio, dove la fotografia del voto zona per zona mostra come il... Leggi su ilmattino (Di martedì 27 settembre 2022), bene la destra, bocciato il Pd. Pesa ildi cittadinanza sul risultato delle politiche all?ombra del Vesuvio, dove la fotografia del voto zona per zona mostra come il...

occhio_notizie : Roba da 14 anni di galera, secondo i calcoli fatti dagli inquirenti, che chiedono e ottengono l’apertura di un proc… - Alex02289148 : @anto8301 @anna_salvaje Mi sentivo a casa girando nei vicoli dei quartieri spagnoli. Ed era una sensazione stupenda. Come tutta Napoli - SimmYNaPoLi : Sto leggendo commenti politici e pregiudizi sulle percentuali dei voti nei quartieri di Napoli,sappiate che vi schi… - Antvalle68 : @fattoquotidiano Questa è la fonte dei voti M5S, quartieri del sud con un alto numero di percettori del RDC, qui è… - BerniCurenai : Parliamo dei milionari di Napoli I quartieri in questione sono quelli dei patrizi Napoletani; Altrimenti non potev… -