Napoli, contatti con l’agente di Meret: raddoppiato l’ingaggio, ecco l’offerta per il rinnovo | Mercato (Di martedì 27 settembre 2022) 2022-09-27 11:05:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Alex Meret ha vissuto un’estate molto complicata. Il portiere ex Udinese e Spal è stato anche ad un passo dal trasferimento allo Spezia, con la consapevolezza di non rientrare nei primissimi pensieri del Napoli (alla ricerca di un profilo internazionale). Alla fine Meret è rimasto e si è reso protagonista di un avvio di stagione eccellente. Lo scorso luglio Giuntoli ne annunciava il rinnovo, che però è slittato e non c’è stata ancora la firma. Il contratto del giocatore scadrà il prossimo 30 giugno 2023 e i contatti con il suo agente Pastorello si sono intensificati. Il Napoli è pronto a mettere sul piatto uno stipendio fino al 2027 da 1,7 milioni netti annuali, quasi raddoppiando rispetto al ... Leggi su justcalcio (Di martedì 27 settembre 2022) 2022-09-27 11:05:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Alexha vissuto un’estate molto complicata. Il portiere ex Udinese e Spal è stato anche ad un passo dal trasferimento allo Spezia, con la consapevolezza di non rientrare nei primissimi pensieri del(alla ricerca di un profilo internazionale). Alla fineè rimasto e si è reso protagonista di un avvio di stagione eccellente. Lo scorso luglio Giuntoli ne annunciava il, che però è slittato e non c’è stata ancora la firma. Il contratto del giocatore scadrà il prossimo 30 giugno 2023 e icon il suo agente Pastorello si sono intensificati. Ilè pronto a mettere sul piatto uno stipendio fino al 2027 da 1,7 milioni netti annuali, quasi raddoppiando rispetto al ...

