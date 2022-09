Napoli, al via il nuovo Campania Libri-Festival della Lettura e dell’Ascolto (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di Lettura: 11 minutiNapoli – Al via il nuovo Campania Libri-Festival della Lettura e dell’Ascolto a Napoli dal 29 settembre al 2 ottobre negli spazi di Palazzo Reale e della Biblioteca Nazionale; tra gli ospiti del Festival, dedicato alla memoria di Raffaele La Capria, il Premio Nobel Orhan Pamuk. Più di 160 eventi a ingresso gratuito su prenotazione, 90 editori coinvolti, 70 stand e 28 laboratori, presentazioni di novità editoriali, incontri con artisti, convegni, laboratori performativi, lezioni mirate e inediti percorsi tematici, in programma. Finanziata dalla Regione Campania, la rassegna, che è organizzata dalla Fondazione Campania dei ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di: 11 minuti– Al via ildal 29 settembre al 2 ottobre negli spazi di Palazzo Reale eBiblioteca Nazionale; tra gli ospiti del, dedicato alla memoria di Raffaele La Capria, il Premio Nobel Orhan Pamuk. Più di 160 eventi a ingresso gratuito su prenotazione, 90 editori coinvolti, 70 stand e 28 laboratori, presentazioni di novità editoriali, incontri con artisti, convegni, laboratori performativi, lezioni mirate e inediti percorsi tematici, in programma. Finanziata dalla Regione, la rassegna, che è organizzata dalla Fondazionedei ...

