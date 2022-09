Museo egizio di Torino, la presidente Christillin: “La lite con Meloni? Siamo tranquilli, non prendiamo fondi dal Governo” (Di martedì 27 settembre 2022) “Sono state elezioni libere e se hanno votato così faccio i migliori auguri a Giorgia Meloni, sono anche contenta se ci sarà una donna premier. Tutto il resto spetta a chi governerà ma sono fiduciosa che questo sia un Paese democratico “. Così Evelina Christillin, presidente della fondazione Museo egizio di Torino, a risposto ai cronisti che a margine delle celebrazioni per i 200 anni della decifrazione dei geroglifici con Papiro dei Re le chiedevano un commento sulla vittoria della leader di Fratelli d’Italia. Quattro anni fa infatti Giorgia Meloni accusò il direttore del Museo Christian Greco di fare “razzismo al contrario” per un’iniziativa in cui offriva sconti ai visitatori egiziani. E non solo. Meloni minacciò di cacciare il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) “Sono state elezioni libere e se hanno votato così faccio i migliori auguri a Giorgia, sono anche contenta se ci sarà una donna premier. Tutto il resto spetta a chi governerà ma sono fiduciosa che questo sia un Paese democratico “. Così Evelinadella fondazionedi, a risposto ai cronisti che a margine delle celebrazioni per i 200 anni della decifrazione dei geroglifici con Papiro dei Re le chiedevano un commento sulla vittoria della leader di Fratelli d’Italia. Quattro anni fa infatti Giorgiaaccusò il direttore delChristian Greco di fare “razzismo al contrario” per un’iniziativa in cui offriva sconti ai visitatori egiziani. E non solo.minacciò di cacciare il ...

