Mundo Deportivo: contro l’Ungheria, il più pericoloso nell’Italia è stato Di Lorenzo (Di martedì 27 settembre 2022) Nel commentare la partita di Nations League tra Italia e Ungheria, vinta dagli uomini di Roberto Mancini per 2-0, Mundo Deportivo esalta la prestazione del difensore del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, andato anche vicino alla rete. Il quotidiano spagnolo lo definisce l’uomo più pericoloso dell’Italia. “L’Italia, consapevole che valeva solo la pena vincere, è uscita più determinata ed è stata superiore nel primo tempo. In assenza di marcatori come Ciro Immobile, Lorenzo Insigne o Andrea Belotti, il suo giocatore più pericoloso è stato Giovanni Di Lorenzo, l’esterno del Napoli che ha colpito ripetutamente sulla fascia destra mentre Roberto Mancini ha optato ancora una volta per tre difensori centrali. L’Italia muove bene la palla con Jorginho, Nicolò ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 settembre 2022) Nel commentare la partita di Nations League tra Italia e Ungheria, vinta dagli uomini di Roberto Mancini per 2-0,esalta la prestazione del difensore del Napoli, Giovanni Di, andato anche vicino alla rete. Il quotidiano spagnolo lo definisce l’uomo piùdell’Italia. “L’Italia, consapevole che valeva solo la pena vincere, è uscita più determinata ed è stata superiore nel primo tempo. In assenza di marcatori come Ciro Immobile,Insigne o Andrea Belotti, il suo giocatore piùGiovanni Di, l’esterno del Napoli che ha colpito ripetutamente sulla fascia destra mentre Roberto Mancini ha optato ancora una volta per tre difensori centrali. L’Italia muove bene la palla con Jorginho, Nicolò ...

napolista : Mundo Deportivo: contro l’Ungheria, il più pericoloso nell’Italia è stato #DiLorenzo Il quotidiano spagnolo esalta… - persemprecalcio : ??? Milan #Skriniar potrebbe lasciare l'Inter? A spaventare i tifosi ci ha pensato il Mundo Deportivo con una clamor… - LucaParry85 : La stampa italia non sa un cazzo e il mundo deportivo la riporta lol, comunque ultima parola spetta sempre al calci… - PSGInMyBlood : RT @sportli26181512: '#Skriniar in scadenza, Real Madrid pronto a fare la sua mossa': Non solo il Paris Saint Germain: i blancos sono inter… - sportli26181512 : '#Skriniar in scadenza, Real Madrid pronto a fare la sua mossa': Non solo il Paris Saint Germain: i blancos sono in… -

Real Madrid: dal Milan il sostituto di Asensio 1 Il Real Madrid potrebbe perdere a fine anno Marco Asensio e come riporta Mundo Deportivo , i Blancos hanno in mente di sostituirlo con Brahim Diaz. Il trequartista concluderà il suo biennio in prestito al Milan che ha l'opzione di riscattarlo per 22 milioni di euro. Araujo deve operarsi, la Fifa pagherà per il suo ko Ronald Araujo sarà operato giovedì in Finlandia dal dottor Lasse Lempainen e rischia concretamente di perdere i Mondiali in Qatar. Lo riporta il Mundo Deportivo. Il difensore del Barcellona si è infortunato dopo 1' nell'amichevole che l'Uruguay ha giocato contro l'Iran e ha lasciato il campo per un'avulsione del tendine adduttore lungo della ... Tuttosport Esta aspiradora inalámbrica es un chollazo: alta potencia 3 en 1, con set de accesorios por solo 94,9 euros El modelo HS-2900 de Taurus funciona también como aspiradora de mano, y su lote de accesorios le ofrece una versatilidad brutal. Zubeldia se retira del entrenamiento Igor Zubeldia se ha retirado del entrenamiento que completa la Real en Zubieta, con aparentes problemas físicos y un gesto algo contrariado. A la media hora de que los de Imanol reanudaran la ... 1 Il Real Madrid potrebbe perdere a fine anno Marco Asensio e come riporta, i Blancos hanno in mente di sostituirlo con Brahim Diaz. Il trequartista concluderà il suo biennio in prestito al Milan che ha l'opzione di riscattarlo per 22 milioni di euro.Ronald Araujo sarà operato giovedì in Finlandia dal dottor Lasse Lempainen e rischia concretamente di perdere i Mondiali in Qatar. Lo riporta il. Il difensore del Barcellona si è infortunato dopo 1' nell'amichevole che l'Uruguay ha giocato contro l'Iran e ha lasciato il campo per un'avulsione del tendine adduttore lungo della ... Mundo Deportivo: "Il piano del Barcellona per il ritorno di Messi" El modelo HS-2900 de Taurus funciona también como aspiradora de mano, y su lote de accesorios le ofrece una versatilidad brutal.Igor Zubeldia se ha retirado del entrenamiento que completa la Real en Zubieta, con aparentes problemas físicos y un gesto algo contrariado. A la media hora de que los de Imanol reanudaran la ...