Mourinho balza sulla sedia | situazione davvero incredibile per la Roma

(Di martedì 27 settembre 2022) Josèè chiamato subito ad impegni importanti dopo la sosta per il campionato, la rosa però ha riservato sorprese inaspettate PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Riprende il campionato e durante la sosta per le Nazionali saranno tantissime le carte in tavola rimescolate, soprattutto a causa degli infortunati che torneranno indietro, tra chi Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Nella prima circostanza,all'interno del terreno di gioco in una plateale protesta che non sfugge all'arbitro veneto. Cartellino rosso e il tecnico deve abbandonare la panchina e la ...La Laziosubito in testa al girone affiancata allo Sturm Graz, ok di misura contro i danesi ... contro il Trabzonspor era finita con un 5 - 1 complessivo e doppia vittoria, dunque José...Roma-Lazio, è già aria di derby. Ecco il comunicato ufficiale che accende la sfida stracittadina, tutti i dettagli ...José Mourinho ha fatto un cameo in un videoclip dell’americano Stormzy. Il tecnico della Roma è apparso come attore nel video di “Mel Made Me Do It”, l’ultima canzone del rapper. Siamo abituati a vede ...