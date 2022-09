MotoGP, il Kazakistan entra in calendario: nel 2023 si correrà a Sokol (Di martedì 27 settembre 2022) Nuovo appuntamento per i piloti di MotoGP, che a partire dal 2023 correranno in Kazakistan. Attraverso una nota, è stato infatti ufficializzato che il Motomondiale farà tappa al Sokol International Racetrack, situato poco lontano da Almaty, ex capitale del paese. “La MotoGP continua a espandersi in tutto il mondo coinvolgendo nuovi mercati e tifosi. Il Kazakistan diventerà il 30° Paese a ospitare un Gran Premio di motociclismo dal 1949 e il Sokol International Racetrack sarà la 74° struttura a ospitare un GP della classe regina” si legge. L’accordo tra le due parti è quinquennale, pertanto il Kazakistan si candida ad essere grande protagonista del futuro di questo sport. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) Nuovo appuntamento per i piloti di, che a partire dalcorreranno in. Attraverso una nota, è stato infatti ufficializzato che il Motomondiale farà tappa alInternational Racetrack, situato poco lontano da Almaty, ex capitale del paese. “Lacontinua a espandersi in tutto il mondo coinvolgendo nuovi mercati e tifosi. Ildiventerà il 30° Paese a ospitare un Gran Premio di motociclismo dal 1949 e ilInternational Racetrack sarà la 74° struttura a ospitare un GP della classe regina” si legge. L’accordo tra le due parti è quinquennale, pertanto ilsi candida ad essere grande protagonista del futuro di questo sport. SportFace.

