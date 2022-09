MotoGP, dalla prossima stagione e per cinque anni si correrà in Kazakistan: 30° Paese a ospitare un GP (Di martedì 27 settembre 2022) A partire dalla prossima stagione, il Motomondiale sbarcherà in Kazakistan: pochi minuti fa è stato annunciato l’accordo quinquennale, valido dal 2023, per l’ingresso in calendario del Gran Premio del Kazakistan presso il circuito del Sokol International Racetrack. Si tratta del trentesimo Paese che, a partire dal 1949, ospiterà un Gran Premio, un grande traguardo per l’intero movimento della MotoGP e, d’altro canto, un accordo di grande importanza per il Kazakistan, che vedrà scendere in pista i migliori piloti al mondo appena fuori dalla città di Almaty. MotoGP, torna Buriram: pista favorevole a Bagnaia o Quartararo? Due lunghi rettilinei, ma anche un insidioso tratto misto Il circuito (di recente costruzione, ... Leggi su oasport (Di martedì 27 settembre 2022) A partire, il Motomondiale sbarcherà in: pochi minuti fa è stato annunciato l’accordo quinquennale, valido dal 2023, per l’ingresso in calendario del Gran Premio delpresso il circuito del Sokol International Racetrack. Si tratta del trentesimoche, a partire dal 1949, ospiterà un Gran Premio, un grande traguardo per l’intero movimento dellae, d’altro canto, un accordo di grande importanza per il, che vedrà scendere in pista i migliori piloti al mondo appena fuoricittà di Almaty., torna Buriram: pista favorevole a Bagnaia o Quartararo? Due lunghi rettilinei, ma anche un insidioso tratto misto Il circuito (di recente costruzione, ...

