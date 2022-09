Mostra fotografica di moda a Roma e in Kenya: Santafrika di Sant’Era e Sabrina Poli dal 30 settembre a Radio Trastevere Gallery (Roma) (Di martedì 27 settembre 2022) “Fuori Catalogo. Wandering Pop Up Art Exhibition” presenta Santafrika di Sant’Era Dal 30 settembre al 4 ottobre 2022 Roma – Radio Trastevere Gallery Via Natale del Grande 21 Dall’8 marzo 2023 Kenya – Manda Dal 30 settembre al 4 ottobre 2022 Radio Trastevere Gallery ospiterà la Mostra Santafrika ideata da Sant’Era con gli scatti della visual designer Sabrina Poli. Ultimo appuntamento Romano delle quattro mostre pop up “Fuori catalogo. Wandering Pop Up Art Exhibition” curate da Barbara Braghittoni. In esposizione il pubblico potrà vedere, in esclusiva ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 settembre 2022) “Fuori Catalogo. Wandering Pop Up Art Exhibition” presentadiDal 30al 4 ottobre 2022Via Natale del Grande 21 Dall’8 marzo 2023– Manda Dal 30al 4 ottobre 2022ospiterà laideata dacon gli scatti della visual designer. Ultimo appuntamentono delle quattro mostre pop up “Fuori catalogo. Wandering Pop Up Art Exhibition” curate da Barbara Braghittoni. In esposizione il pubblico potrà vedere, in esclusiva ...

juventusfc : Venerdì 23 settembre, a Milano, la mostra fotografica di Giampaolo Sgura powered by Juventus ???? con @adidasfootball Scopri di più ?? - CooperTrentina : Cassa di Trento: domani il vernissage della mostra fotografica “Lo sport come lo vedo io” - CooperTrentina : Cassa di Trento: mostra fotografica “Lo sport come lo vedo io - Matty_aniloS : RT @SalonedelLibro: Una libreria lunga 2 chilometri, 140 eventi, 7 passeggiate e 40 degustazioni letterarie, e poi tanti eventi per i letto… - pelasgo9681 : RT @SalonedelLibro: Una libreria lunga 2 chilometri, 140 eventi, 7 passeggiate e 40 degustazioni letterarie, e poi tanti eventi per i letto… -

'Abito talare e racchetta': don Paolo protagonista nella mostra sui religiosi sportivi Don Paolo vestito in abito talare e con in mano una racchetta mentre pratica il suo sport preferito su un campo da tennis è uno dei sacerdoti protagonisti della mostra fotografica ' Mens sana in ... Inaugurata la mostra dell'erbese Amedeo Vergani a Palazzo Pirelli: "Le radici della nostra identità" Oggi, martedì 27 settembre 2022 , è stata inaugurata la mostra fotografica di Amedeo Vergani dal titolo " Le radici della nostra identità " presso lo Spazio espositivo di Palazzo Pirelli. Inaugurata la mostra dell'erbese Amedeo Vergani a Palazzo Pirelli: "... Comune di Napoli Sindaci alle radici dell’identità lombarda: mostra Amedeo Vergani Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia. Le tradizioni e le radici della Lombardia, la vita quotidiana delle persone, la loro cultura e i loro riti, le fes ... I tanti usi della fotografia Al MAST un'esposizione celebra le applicazioni pratiche degli scatti, dall'ambito culturale a quello industriale ... Don Paolo vestito in abito talare e con in mano una racchetta mentre pratica il suo sport preferito su un campo da tennis è uno dei sacerdoti protagonisti della' Mens sana in ...Oggi, martedì 27 settembre 2022 , è stata inaugurata ladi Amedeo Vergani dal titolo " Le radici della nostra identità " presso lo Spazio espositivo di Palazzo Pirelli. Inaugurata ladell'erbese Amedeo Vergani a Palazzo Pirelli: "... Aletheia. Mostra fotografica Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia. Le tradizioni e le radici della Lombardia, la vita quotidiana delle persone, la loro cultura e i loro riti, le fes ...Al MAST un'esposizione celebra le applicazioni pratiche degli scatti, dall'ambito culturale a quello industriale ...