Monza | Pessina | «I nostri tifosi ci seguono ovunque»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 27 settembre 2022), Le parole di Matteo: «Essere la squadra più italiana della Serie A deve essere un vantaggio per noi» Matteoha commentato la vittoria delcontro la Juve e anche la decisione di rimanere con il gruppo rinunciando attualmente alla Nazionale. Di seguito le sue parole. VITTORIA CON LA JUVE – «Siamo stati bravi. Dopo un inizio difficile, dopo il pareggio a Lecce, ci siamo detti che era importante fare punti, abbiamo sfruttato l’occasione, sono rimasti anche in 10 ed abbiamo giovato anche di questo, con tutte le difficoltà che ha la Juventus in questo momento. Siamo stati bravi noi a metterli in difficoltà, a segnare il gol e a tenerci stretto il risultato». SQUADRA PIÙ ITALIANA DELLA SERIE A – «Sicuramente è un vantaggio, lo dico da sempre. La lingua è importante, non solo per ...