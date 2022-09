Montella: «Il Napoli gioca benissimo, Spalletti è geniale come sempre» (Di martedì 27 settembre 2022) Montella è rinato in Turchia. È arrivato all’Adana con la squadra penultima in classifica e ha chiuso al terzo posto. Ora è primo a pari merito col Galatasaray che affronterà al prossimo turno. Alla Gazzetta parla anche di campionato italiano. «Il Milan è solido e collaudato, ma il Napoli gioca benissimo: Spalletti geniale come sempre. L’Atalanta darà fastidio a tutti». «Non immaginavo Juve e Inter potessero avere questi problemi ma c’è tempo per recuperare, perché le rose sono ricche. E il Mondiale a metà stagione potrebbe riservare molte sorprese». Montella, lei sta stupendo tutti. Cosa risponde a chi sostiene che i tecnici incidono poco e contano solo i giocatori? «Che non sono d’accordo. È ovvio che il valore ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 settembre 2022)è rinato in Turchia. È arrivato all’Adana con la squadra penultima in classifica e ha chiuso al terzo posto. Ora è primo a pari merito col Galatasaray che affronterà al prossimo turno. Alla Gazzetta parla anche di campionato italiano. «Il Milan è solido e collaudato, ma il. L’Atalanta darà fastidio a tutti». «Non immaginavo Juve e Inter potessero avere questi problemi ma c’è tempo per recuperare, perché le rose sono ricche. E il Mondiale a metà stagione potrebbe riservare molte sorprese»., lei sta stupendo tutti. Cosa risponde a chi sostiene che i tecnici incidono poco e contano solo itori? «Che non sono d’accordo. È ovvio che il valore ...

