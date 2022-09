Mondiali volley femminile, Italia-Belgio 3-1, Danesi: “Brave a crederci, sono tre punti importanti” (Di martedì 27 settembre 2022) Dopo la vittoria dell’Italia contro il Belgio nel Mondiale di volley femminile, alcune delle protagoniste hanno commentato il match. Ecco le parole di Anna Danesi: “La partita di questa sera è stata al cardiopalmo, però siamo state Brave noi a crederci sempre. Nel terzo set si stava complicando tutto, ma non abbiamo mollato e alla fine abbiamo conquistato una vittoria e altri tre punti importanti. Voglio comunque fare i complimenti al Belgio per come ha difeso, da parte nostra analizzeremo quello che non ha funzionato per cercare di fare meglio nelle prossime gare. Abbiamo visto che chiunque gioca contro di noi lo fa al 100%, e quindi noi dovremo essere sempre molto concentrate a partire dalle prossime partite contro ... Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) Dopo la vittoria dell’contro ilnel Mondiale di, alcune delle protagoniste hanno commentato il match. Ecco le parole di Anna: “La partita di questa sera è stata al cardiopalmo, però siamo statenoi asempre. Nel terzo set si stava complicando tutto, ma non abbiamo mollato e alla fine abbiamo conquistato una vittoria e altri tre. Voglio comunque fare i complimenti alper come ha difeso, da parte nostra analizzeremo quello che non ha funzionato per cercare di fare meglio nelle prossime gare. Abbiamo visto che chiunque gioca contro di noi lo fa al 100%, e quindi noi dovremo essere sempre molto concentrate a partire dalle prossime partite contro ...

