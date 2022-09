Mondiali volley 2022 | la Repubblica Dominicana domina la Croazia 3-0

(Di martedì 27 settembre 2022) Laspazza via lacon il punteggio di 3-0 (25-20, 25-15, 25-21) nella sua seconda partita del Mondiale di. Le centroamericane rimangono a punteggio pieno in testa al girone B con 6 punti, aspettando il risultato della Polonia contro la Thailandia. Partita a senso unico con lacostretta quasi sempre ad inseguire unala cui vittoria non è mai stata messa in dubbio.fanalino di coda del girone con zero punti. Le centroamericane arriveranno aver perso un set al prossimo impegno che le vedrà sfidare la Turchia, che si trova a 4 punti nel girone con una vittoria e una sconfitta, previsto domani alle 17:30. Lainvece proverà a muovere la ...

I segreti delle squadre azzurre delnel podcast dedicato ai campionati ...difemminile: secondo successo per le azzurre, battuta Porto Rico 3 - 0 ANDREA MELLI 26 Settembre 2022 Finito come peggio non poteva il primo set, il Belgio prosegue sulla scia ...Dopo le vittorie con Camerun e Porto Rico, le azzurre si confermano anche contro il più insidioso Belgio «Non siamo noi che dobbiamo fare le pallette, noi dobbiamo tirare forte e trovare soluzioni cre ...Terza vittoria per le ragazze di Mazzanti al Mondiale. Un successo per 3-1 in rimonta ottenuto contro il Belgio dell'ex “novarese” Herbots al termine di una gara ricca di emozioni. Prossimo impegno gi ...