Mondiali di pallavolo femminile, Italia-Belgio 3-1 (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – L’Italvolley femminile si impone, nella splendida GelreDome Arena di Arnhem, in Olanda, anche sul Belgio nella terza gara del Mondiale di volley. Dopo il successo netto all’esordio contro il Camerun e il 3-0 e la seconda vittoria un po’ più complicata contro Porto Rico, le campionesse d’Europa stendono il Belgio 3-1 (21-25, 30-28, 29-27, 25-9), faticando non poco nei primi tre parziali ma mettendo in mostra carattere e capacità di reagire alle difficoltà, chiudendo con autorità la sfida nel quarto parziale. Le azzurre salgono così a 9 punti nel girone davanti al Belgio con 6. Egonu e compagne scenderanno in campo giovedì alle 18 con il Kenya e domenica 2 ottobre nell’ultimo match del raggruppamento contro l’Olanda alle 16. Funweek. Leggi su funweek (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – L’Italvolleysi impone, nella splendida GelreDome Arena di Arnhem, in Olanda, anche sulnella terza gara del Mondiale di volley. Dopo il successo netto all’esordio contro il Camerun e il 3-0 e la seconda vittoria un po’ più complicata contro Porto Rico, le campionesse d’Europa stendono il3-1 (21-25, 30-28, 29-27, 25-9), faticando non poco nei primi tre parziali ma mettendo in mostra carattere e capacità di reagire alle difficoltà, chiudendo con autorità la sfida nel quarto parziale. Le azzurre salgono così a 9 punti nel girone davanti alcon 6. Egonu e compagne scenderanno in campo giovedì alle 18 con il Kenya e domenica 2 ottobre nell’ultimo match del raggruppamento contro l’Olanda alle 16. Funweek.

Coninews : OLEEEEEEE! ?? Belgio sconfitto 3-1. L’Italia centra il terzo successo in tre partite ai Mondiali di #pallavolo femm… - Agenzia_Ansa : Mondiali di pallavolo: l'Italia vince ancora, 3-1 al Belgio #ANSA - RaiNews : Terza vittoria per l'Italia ai mondiali di pallavolo femminile #WWCH2022: le azzurre perdono il primo set, poi la r… - raspa90 : RT @Coninews: OLEEEEEEE! ?? Belgio sconfitto 3-1. L’Italia centra il terzo successo in tre partite ai Mondiali di #pallavolo femminile! ????… - liviofiorillo : RT @Agenzia_Ansa: Mondiali di pallavolo: l'Italia vince ancora, 3-1 al Belgio #ANSA -