coolfunnyname : RT @starkcharm_: Non Misha Collins che sta più nero di noi - Rob76282550 : Possiamo dire al.sig. misha collins che si facesse i cazzi suoi e che si preoccupi dei fascisti di casa sua. Siamo circondati da idioti. - alesaponetta : RT @perchetendenza: 'Misha': Per questo tweet dell'attore statunitense Misha Collins - telodogratis : Misha Collins e il tweet sulle elezioni: “Ho paura. Italia, che hai fatto?” - GotiGianni : @Adnkronos Misha Collins pensa alle decine di milioni di morti che voi merdosi americani avete sulla coscienza e fa… -

Reportage online

'Ho paura'., l'angelo Castiel nella serie tv Supernatural, su Twitter commenta con preoccupazione il risultato delle elezioni politiche 2022 che in Italia hanno decretato il trionfo del centrodestra ...Tweet scritto direttamente in italiano. Noto soprattutto per aver interpretato Castiel in Supernatural,ha così reagito al trionfo elettorale di Giorgia Meloni. Domanda, la sua, che il 74% degli italiani che NON ha votato Fratelli d'Italia si sta probabilmente ponendo da 48 ore. Misha Collins e il tweet sulle elezioni: “Ho paura. Italia, che hai fatto” (Adnkronos) – “Ho paura”. Misha Collins, l’angelo Castiel nella serie tv Supernatural, su Twitter commenta con preoccupazione il risultato delle elezioni politiche 2022 che in Italia hanno decretato i ...Sembra che siano ufficialmente iniziate le riprese di Gotham Knights, la nuova serie tv DC prodotta da The CW. Il lavori sul set di Gotham Knights sono iniziati: la nuova serie DC prodotta dal network ...