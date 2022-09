"Mio padre si ubriaca e mi pesta". Il diario di Saman (Di martedì 27 settembre 2022) La ragazza aveva raccontato che il padre, Shabbar, era violento. Il racconto in un verbale dei carabinieri: "Mi riempì di botte quando dissi che non volevo sposare mio cugino" Leggi su ilgiornale (Di martedì 27 settembre 2022) La ragazza aveva raccontato che il, Shabbar, era violento. Il racconto in un verbale dei carabinieri: "Mi riempì di botte quando dissi che non volevo sposare mio cugino"

