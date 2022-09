Milik snobba il Napoli | lo ha detto sul suo passaggio alla Juventus

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 27 settembre 2022) Come sempre, gli ultimi giorni di calciomercato regalano colpi a sorpresa. Uno dei trasferimenti che ha suscitato più scalpore in Serie A, è stato ilArek. Il polacco è tornato in Italia dopo una parentesi di una stagione e mezza al Marsiglia. Già sul finire della sua esperienza a, Arekaveva avuto la possibilità di continuare a giocare nel campionato italiano: l’offerta fu proprio della Juve che spinse per avere il polacco. La società azzurra però declinò. Il club torinese non fu però l’unica pretendente per l’allora numero 99 del. A raccontare tale retroscena è lo stesso centravanti ai microfoni di Meczyki. Arkadiusz(Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images) “Ero vicino ad ...