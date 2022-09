Milano, Paolo e Carlotta: "Nessuno ci affitta casa perché abbiamo la sindrome di down" (Di martedì 27 settembre 2022) Sono entrambi autonomi e lavorano. La ricerca è iniziata più di un anno fa ma i proprietari si tirano indietro a causa della loro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 27 settembre 2022) Sono entrambi autonomi e lavorano. La ricerca è iniziata più di un anno fa ma i proprietari si tirano indietro a causa della loro ...

