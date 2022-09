Milano, città simbolo della Sinistra e sempre più lontana dall'Italia e dalla gente comune (Di martedì 27 settembre 2022) Milano non soltanto capitale economica, ma da oggi anche capitale della Resistenza. Non quella dei partigiani: ma piuttosto quella degli influencer, dei salottieri, del popolo del centro storico, e della nobiltà della Ztl. Ottant’anni dopo, all’ombra del capoluogo lombardo, si erge l’ultima ridotta dei progressisti Italiani. Nella disfatta, il Pd si consola con il risultato milanese, che lo vede intorno al 25%. Anche Calenda supera il 10% in città. Mentre in Lombardia esonda il centrodestra, tra le mura meneghine si organizzano le sentinelle della democrazia, le cui giovani leve hanno dato spettacolo al liceo Manzoni, occupato dagli studenti per protestare contro il risultato elettorale, evidentemente non gradito perché la democrazia per certa gente è ... Leggi su panorama (Di martedì 27 settembre 2022)non soltanto capitale economica, ma da oggi anche capitaleResistenza. Non quella dei partigiani: ma piuttosto quella degli influencer, dei salottieri, del popolo del centro storico, enobiltàZtl. Ottant’anni dopo, all’ombra del capoluogo lombardo, si erge l’ultima ridotta dei progressistini. Nella disfatta, il Pd si consola con il risultato milanese, che lo vede intorno al 25%. Anche Calenda supera il 10% in. Mentre in Lombardia esonda il centrodestra, tra le mura meneghine si organizzano le sentinelledemocrazia, le cui giovani leve hanno dato spettacolo al liceo Manzoni, occupato dagli studenti per protestare contro il risultato elettorale, evidentemente non gradito perché la democrazia per certaè ...

