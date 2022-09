Milan, Scaroni: “San Siro non può essere ristrutturato, ecco perchè” (Di martedì 27 settembre 2022) Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del dibattito pubblico per il nuovo stadio di Milano: “Siamo pronti ad ascoltare obiezioni e suggerimenti, guardando con ottimismo a questo percorso iniziato da tre anni. La speranza è che questo sia un anno guadagnato e non un anno perso“. Scaroni ha poi messo in chiaro che l’attuale San Siro non può essere ristrutturato: “Il Meazza diventerebbe un cantiere enorme in cui sarebbe impossibile disputare 50 o 60 partite all’anno. Se non c’è un impianto vicino della stessa grandezza. la ristrutturazione di uno stadio non può avvenire“. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) Paolo, presidente del, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del dibattito pubblico per il nuovo stadio dio: “Siamo pronti ad ascoltare obiezioni e suggerimenti, guardando con ottimismo a questo percorso iniziato da tre anni. La speranza è che questo sia un anno guadagnato e non un anno perso“.ha poi messo in chiaro che l’attuale Sannon può: “Il Meazza diventerebbe un cantiere enorme in cui sarebbe impossibile disputare 50 o 60 partite all’anno. Se non c’è un impianto vicino della stessa grandezza. la ristrutturazione di uno stadio non può avvenire“. SportFace.

