Milan, nessuno corre come Tonali: il maratoneta recupera per Empoli (Di martedì 27 settembre 2022) Sandro Tonali è il giocatore del Milan che percorre più chilometri in assoluto. Al 'Castellani' di Empoli ci sarà: recupero in tempo record Leggi su pianetamilan (Di martedì 27 settembre 2022) Sandroè il giocatore delche perpiù chilometri in assoluto. Al 'Castellani' dici sarà: recupero in tempo record

triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@acmilan, nessuno corre come #Tonali: il maratoneta recupera per Empoli - #ACMilan #Milan #SempreMilan - PianetaMilan : .@acmilan, nessuno corre come #Tonali: il maratoneta recupera per Empoli - #ACMilan #Milan #SempreMilan - RobertoGranai : RT @MilanNewsit: La Gazzetta su Tonali: 'Nessuno al Milan corre più di Sandro. Ha lo spirito di Gattuso' - milansette : La Gazzetta su Tonali: 'Nessuno al Milan corre più di Sandro. Ha lo spirito di Gattuso' #acmilan #rossoneri - sportli26181512 : La Gazzetta su Tonali: 'Nessuno al Milan corre più di Sandro. Ha lo spirito di Gattuso': La Gazzetta dello Sport in… -