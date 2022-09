Milan, mini-tournée a Dubai durante i Mondiali: anche una vacanza (Di martedì 27 settembre 2022) Il Milan di Stefano Pioli volerà a Dubai durante la pausa del campionato di Serie A per via dei Mondiali in Qatar a novembre e dicembre Leggi su pianetamilan (Di martedì 27 settembre 2022) Ildi Stefano Pioli volerà ala pausa del campionato di Serie A per via deiin Qatar a novembre e dicembre

EricSChasiO12 : RT @la_rossonera: ???????? Il Milan farà una mini tournée a Dubai durante la sosta per il Mondiale che si giocherà in Qatar dal 20 novembre a… - Vergara1899 : RT @la_rossonera: ???????? Il Milan farà una mini tournée a Dubai durante la sosta per il Mondiale che si giocherà in Qatar dal 20 novembre a… - adrenalina_R_N : ??Il #Milan durante la sosta per il #Mondiale farà una mini tournée a #Dubai. Il club rossonero sta valutando la pos… - la_rossonera : ???????? Il Milan farà una mini tournée a Dubai durante la sosta per il Mondiale che si giocherà in Qatar dal 20 nove… - milansette : Tuttosport - Il Milan farà una mini tournée a Dubai durante la sosta mondiale #acmilan #rossoneri -