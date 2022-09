Milan e Inter, ultima chiamata per il nuovo San Siro (Di martedì 27 settembre 2022) La certezza è che il tempo corre veloce e sta scadendo. Il progetto del nuovo stadio di Milan e Inter approda al dibattito pubblico e l'aspettativa dei due club è che tutto fili liscio, aperti al confronto e anche a reperire proposte migliorative ma non a rimettere in discussione l'impianto del dossier ripresentato al Comune di Milano dopo tre anni di intensa dialettica. Un progetto in cui i volumi edificatori sono stati tagliati sacrificando 47.000 mq rispetto ai 145.000 previsti nel 2019, quando l'indice era 0,51 mq/mq e non 0,35 come imposto da Palazzo Marino, il verde portato a coprire un terzo dell'Intero piano di Intervento (103.000 su 280.000 mq) e una parte del comparto dedicato a progetti commerciali ed attività terziarie ridotto. Non c'è spazio, insomma, per altri ... Leggi su panorama (Di martedì 27 settembre 2022) La certezza è che il tempo corre veloce e sta scadendo. Il progetto delstadio diapproda al dibattito pubblico e l'aspettativa dei due club è che tutto fili liscio, aperti al confronto e anche a reperire proposte migliorative ma non a rimettere in discussione l'impianto del dossier ripresentato al Comune dio dopo tre anni di intensa dialettica. Un progetto in cui i volumi edificatori sono stati tagliati sacrificando 47.000 mq rispetto ai 145.000 previsti nel 2019, quando l'indice era 0,51 mq/mq e non 0,35 come imposto da Palazzo Marino, il verde portato a coprire un terzo dell'o piano divento (103.000 su 280.000 mq) e una parte del comparto dedicato a progetti commerciali ed attività terziarie ridotto. Non c'è spazio, insomma, per altri ...

