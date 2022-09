MassimoChiaram7 : RT @ilfattovideo: Mihajlovic torna a Bologna, i tifosi lo accolgono regalandogli una bandiera della Serbia – Video - ilfattovideo : Mihajlovic torna a Bologna, i tifosi lo accolgono regalandogli una bandiera della Serbia – Video - BolognaTG24 : Mihajlovic torna a Bologna, tifosi gli regalano una bandiera della Serbia - VivereBologna : Mihajlovic torna a Bologna, tifosi gli regalano una bandiera della Serbia -

Il Fatto Quotidiano

Bologna, 27 settembre 2022 Durante una breve visita a Bologna, Sinisaha incontrato un gruppo di tifosi del Bologna che come ringraziamento per lavoro svolto dal mister fino all'esonero, gli hanno regalato una bandiera della Serbia. FacebookCommenta per primo Un salto a Bologna e l'incontro con alcuni rappresentanti della Curva che è stata sua per tre anni e mezzo: Sinisaè tornato nella città in cui ha allenato dal gennaio 2019 a inizio settembre di quest'anno e - sotto l'hotel dietro Piazza Maggiore in cui abitava da tecnico del Bologna - ha accolto la ... Mihajlovic torna a Bologna, i tifosi lo accolgono regalandogli una bandiera della Serbia – Video Durante una breve visita a Bologna, Sinisa Mihajlovic ha incontrato un gruppo di tifosi del Bologna che come ringraziamento per lavoro svolto dal mister fino all’esonero, lo hanno voluto omaggiare di ...Juventus-Bologna sarà la sfida che aprirà l'intenso mese e mezzo che vede protagonisti i bianconeri in 12 partite in poco più di quaran ...