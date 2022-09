Michelle Hunziker e Ramazzotti con i consuoceri | la foto al concerto

AnielaButt : Belen Rodriguez torna mondana: alla sfilata di Armani fa coppia con Michelle Hunziker, foto - BrownReak : RT @Michiiiiiix: non sto piangendo, mi sono solo entrati Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti in un occhio ?? #ErosRamazzotti - BrownReak : RT @unpooverthetop: semplicemente michelle hunziker al concerto di eros ramazzotti - infoitcultura : Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti felici con i 'consuoceri' - AnielaButt : Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti felici con i ‘consuoceri’: foto a quattro con i genitori di Goffredo Cerza -

Ilary Blasi si affida ai servizi colore del salone romano di Alessia Solidani , hairstylist amatissima dalle star del cinema e della televisione nazionale , da Sabrina Ferilli a. ...Estrema gioia da parte dei nonni, Eros Ramazzotti e, che in diversi modi hanno manifestato la loro estrema felicità. Leggi anche > Amici 22, Ramon conquista la Celentano: 'Voglio ...Sorrisi, selfie in ascensore e un cuoricino. Appaino sereni e felici i futuri genitori, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza che a gennaio daranno alla luce il loro primo figlio.Aurora Ramazzotti da giorni è al centro del gossip, visto che ha confermato di essere in dolce attesa del primo figlio. Dopo le indiscrezioni lanciate da Alfonso Signorini è stata lei a… Leggi ...