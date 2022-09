Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti nonni | la prima foto che spiazza tutti | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 settembre 2022) "insieme appassionatamente". Ecco che spunta, subito dopo l'annuncio della gravidanza di Aurora, ladi famiglia.si vedono sorridenti e felici mentre abbracciano i consuoceri, Francesca Romano Malato e Fabio Cerza, genitori di Goffredo Cerza - il compagno di Aurorache presto la renderà mamma. Lo scatto, postato dalla consuocera sui social, risale alla stessa sera, quella del 23 settembre, in cui, in concerto all'Arena di Verona, ha annunciato al suo pubblico la dolce attesa della figlia, rivolgendole una dedica molto commovente. In realtà i quattro consuoceri si conoscono da molto tempo, poichè la relazione di Aurora, 25 anni, ...