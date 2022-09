Michele Mele, la matematica per risolvere problemi nella vita reale. Anche senza vista (Di martedì 27 settembre 2022) Michele è nato con un’eredo degenerazione retinico-maculare. Da bimbo vedeva poco, ma abbastanza per tirare due calci ad un pallone in cortile con il fratello Vincenzo. Mamma Elisabetta e papà Rosario non l’hanno mai fatto sentire diverso dagli altri e hanno assecondato le vocazioni del figlio naturalmente. “Ti piace studiare? Chi lo ha detto che non puoi farlo!?” questo era il ritornello che si ripeteva a casa. “La mia famiglia invece di chiudermi dentro una campana di vetro mi ha fatto sempre provare tutto – racconta Michele Mele -. Il pietismo e l’autocommiserazione dai primi anni di vita crea disastri”. E Anche il pregiudizio che allontana tanti ciechi e ipovedenti dalle discipline scientifiche è una forma di pietismo. Alle elementari Michele rinuncia all’insegnante di sostegno ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 27 settembre 2022)è nato con un’eredo degenerazione retinico-maculare. Da bimbo vedeva poco, ma abbastanza per tirare due calci ad un pallone in cortile con il fratello Vincenzo. Mamma Elisabetta e papà Rosario non l’hanno mai fatto sentire diverso dagli altri e hanno assecondato le vocazioni del figlio naturalmente. “Ti piace studiare? Chi lo ha detto che non puoi farlo!?” questo era il ritornello che si ripeteva a casa. “La mia famiglia invece di chiudermi dentro una campana di vetro mi ha fatto sempre provare tutto – racconta-. Il pietismo e l’autocommiserazione dai primi anni dicrea disastri”. Eil pregiudizio che allontana tanti ciechi e ipovedenti dalle discipline scientifiche è una forma di pietismo. Alle elementaririnuncia all’insegnante di sostegno ...

