Meteo martedì: settimana d'autunno, con altri rovesci e temporali. I dettagli

Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Dopo la perturbazione che in avvio di settimana porterà maltempo anche intenso soprattutto al Sud Italia, un fronte freddo in discesa dal Nord Europa raggiungerà l'arco alpino già nella serata di lunedì. Ma sarà dalla giornata di martedì che cercherà di scavalcare la barriera alpina, riversando parte del suo carico sulle regioni centro-settentrionali in settimana, in misura più attenuata anche su tratti del Sud. Le temperature perderanno alcuni gradi, portandosi anche sotto la media, ma il freddo sarà più avvertibile sulle Alpi, mentre gli effetti instabili del fronte in arrivo si manifesteranno soprattutto sulle regioni centro-meridionali del versante tirrenico, dove maggiori saranno gli episodi di instabilità. Nei giorni successivi nuovi impulsi instabili scorreranno verso ...

