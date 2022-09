Meta sventa due minacce da Cina e Russia Nel mirino anche l’Italia

Leggi su formiche

(Di martedì 27 settembre 2022) Due, una cinese e una russa, stavano cercando di influenzare Stati Uniti ed Europa attraverso i social network. A riferirlo è stata, che in un comunicato spiega di averto entrambi i tentativi di infiltrazione e diffusione di materiale politico in vista delle prossime elezioni americane di Midterm. Ad avere questo intento era soprattutto la rete cinese, mentre quella russa ha puntato a spammare materiale sulla guerra – naturalmente frutto della narrazione del Cremlino – in diversi Stati europei, compresa. Gli account falsi si aggiravano su Facebook e Instagram eTwitter ma, a differenza delle altre volte, c’è una novità che riguarda le operazioni cinesi. Come si legge nel rapporto, si trattava di “quattro sforzi in gran parte separati e di breve durata, ciascuno ...