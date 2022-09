Meta blocca 1.600 account di propaganda russa, casi anche in Italia: falsificati articoli di Ansa e Repubblica (Di martedì 27 settembre 2022) Meta ha annunciato di aver rimosso migliaia di account falsi, pagine e gruppi che su Facebook, e in minor parte su Instagram, diffondevano propaganda russa tra Italia, Germania, Francia, Regno Unito e Ucraina. 1.633 account, 703 pagine, un gruppo e 29 profili Instagram che, collegati direttamente alla Russia, portavano avanti una narrativa incentrata sulla guerra e il suo impatto attraverso una rete «tentacolare» di oltre 60 siti web che, molto abilmente, si fingevano testate giornalistiche ufficiali come The Guardian e Bild. Dopo aver postato articoli “originali” che criticavano l’Ucraina e i rifugiati ucraini, sostenevano la Russia e contestavano le sanzioni occidentali, i falsi account promuovevano i contenuti giornalistici, meme e video di YouTube ... Leggi su open.online (Di martedì 27 settembre 2022)ha annunciato di aver rimosso migliaia difalsi, pagine e gruppi che su Facebook, e in minor parte su Instagram, diffondevanotra, Germania, Francia, Regno Unito e Ucraina. 1.633, 703 pagine, un gruppo e 29 profili Instagram che, collegati direttamente alla Russia, portavano avanti una narrativa incentrata sulla guerra e il suo impatto attraverso una rete «tentacolare» di oltre 60 siti web che, molto abilmente, si fingevano testate giornalistiche ufficiali come The Guardian e Bild. Dopo aver postato“originali” che criticavano l’Ucraina e i rifugiati ucraini, sostenevano la Russia e contestavano le sanzioni occidentali, i falsipromuovevano i contenuti giornalistici, meme e video di YouTube ...

stefano688 : RT @Fabio_DeBunker: #Meta blocca 1.600 account #fake di propaganda russa. Creati falsi siti di Repubblica, Ansa e Guardian che reindirizzav… - GiusPecoraro : RT @Gianl1974: 1/2 Facebook blocca 1.600 account propaganda russa, anche in Italia Oltre 1.600 account Facebook falsi sono stati bloccati d… - Giacomo93139281 : RT @Gianl1974: 1/2 Facebook blocca 1.600 account propaganda russa, anche in Italia Oltre 1.600 account Facebook falsi sono stati bloccati d… - pietroso : RT @Gianl1974: 1/2 Facebook blocca 1.600 account propaganda russa, anche in Italia Oltre 1.600 account Facebook falsi sono stati bloccati d… - AlbieriGabriele : RT @Fabio_DeBunker: #Meta blocca 1.600 account #fake di propaganda russa. Creati falsi siti di Repubblica, Ansa e Guardian che reindirizzav… -