Mentana, clamoroso doppio senso alla maratona tv. Cosa scappa al conduttore (Di martedì 27 settembre 2022) “Pressioni da dietro? E' sempre pericoloso”: a Enrico Mentana scappa il piede sull'acceleratore durante la maratona elettorale. Il direttore del TGLA7 ha condotto (sontuosamente) uno speciale sul voto del 25 settembre: 20 ore di diretta televisiva, notte compresa. Un record che gli è valso il soprannome social di “MentanaCell”. D'altra parte l'annunciata vittoria di Fratelli d'Italia, il partito più di destra dall'era Mussolini, apre una nuova epoca e meritava di essere sviscerata. Il direttore Mentana si è districato tra exit poll, risultati definitivi, analisi e confronti con i politici. Una lunga cavalcata inframmezzata, punteggiata di tanto in tanto da qualche battuta di spirito per alleggerire il rituale del racconto. Solo in un pomeriggio si sono contati il siparietto con i sondaggisti di SWG ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 settembre 2022) “Pressioni da dietro? E' sempre pericoloso”: a Enricoil piede sull'acceleratore durante laelettorale. Il direttore del TGLA7 ha condotto (sontuosamente) uno speciale sul voto del 25 settembre: 20 ore di diretta televisiva, notte compresa. Un record che gli è valso il soprannome social di “Cell”. D'altra parte l'annunciata vittoria di Fratelli d'Italia, il partito più di destra dall'era Mussolini, apre una nuova epoca e meritava di essere sviscerata. Il direttoresi è districato tra exit poll, risultati definitivi, analisi e confronti con i politici. Una lunga cavalcata inframmezzata, punteggiata di tanto in tanto da qualche battuta di spirito per alleggerire il rituale del racconto. Solo in un pomeriggio si sono contati il siparietto con i sondaggisti di SWG ...

tempoweb : #Mentana, clamoroso doppio senso alla maratona tv. Cosa scappa al conduttore #27settembre #iltempoquotidiano… - PlumajeEl : RT @madovevado: @francofontana43 Questo è clamoroso. Ma non aveva dato a @GiuseppeConteIT del venditore di pentole? Non capisco più nulla.… - rogermilano67 : RT @tempoweb: 'Lo spoglio a Porta a Porta...'. Vespa stragode, verdetto clamoroso #26settembre @giadinagrisu - tempoweb : 'Lo spoglio a Porta a Porta...'. Vespa stragode, verdetto clamoroso #26settembre @giadinagrisu… - madovevado : @francofontana43 Questo è clamoroso. Ma non aveva dato a @GiuseppeConteIT del venditore di pentole? Non capisco più… -