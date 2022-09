Meloni vuole una manovra draghiana: bollette, cuneo fiscale e una prima stretta sul reddito di cittadinanza (Di martedì 27 settembre 2022) Non ci sarà scostamento di bilancio, si muoverà in scia agli ultimi provvedimenti di Draghi. La Flat Tax può attendere. Ripartito il pressing su Panetta per la casella del Tesoro Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 settembre 2022) Non ci sarà scostamento di bilancio, si muoverà in scia agli ultimi provvedimenti di Draghi. La Flat Tax può attendere. Ripartito il pressing su Panetta per la casella del Tesoro

elio_vito : Pront?? ad approvare il DdlZan Pront?? ad aprire i porti Pront?? sull’identità di genere Pront?? ai matrimoni egualitar… - AnnaAscani : ??Meloni invoca i pieni poteri per cambiare da sola la Costituzione e strizza l’occhio ai #novax ??Berlusconi sostien… - LaStampa : Emanuele Trevi: “Meloni può redimersi quanto vuole, avrà sempre un camerata da accontentare” - the_highsparrow : @Dr_Venkman_ La Meloni il Viminale non glielo dà, lo offre ad un altro leghista dal profilo basso. Primo, non vuole… - occupoiltempo : non un tipo che si lamenta che là meloni vuole togliere il reddito a chi ha PRECEDENTI PENALI e non sa come fare pe… -