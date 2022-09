Meloni | scatta il toto-ministri | ipotesi bomba sulla squadra di governo

Leggi su iltempo

(Di martedì 27 settembre 2022) Ilè partito subito. Il giorno dopo le elezioni politiche del 25 settembre Giorgiasta già lavorando alladi, certa che dagli italiani sia arrivata un'indicazione chiara per la formazione del nuovo esecutivo. Ma il momento è difficile e gli italiani vogliono sapere. Si legge sul Corriere della Sera: "Guido Crosetto sarebbe pronto a entrare nel prossimo esecutivo destinazioni finali: il ministero della Difesa oppure direttamente Palazzo Chigi, con i galloni di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio". A Giovanbattista Fazzolari, capo del centro studi di Fratelli d'Italia, potrebbe essere assegnato al vecchio ministero per l'Attuazione del programma di. È quello in cui hanno lasciato traccia i vecchi big come Giuseppe Pisanu, Claudio ...