Meloni, quando avrà l'incarico? Quirinale pronto, ma il primo passo tocca alla coalizione (Di martedì 27 settembre 2022) Scorciatoie non ce ne sono, ma l?intenzione di tutti è non perdere tempo. Pnrr, legge di bilancio e crisi energetica del resto non ammettono ritardi. E quindi, quantomeno nelle... Leggi su ilmattino (Di martedì 27 settembre 2022) Scorciatoie non ce ne sono, ma l?intenzione di tutti è non perdere tempo. Pnrr, legge di bilancio e crisi energetica del resto non ammettono ritardi. E quindi, quantomeno nelle...

