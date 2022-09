Meloni pronta a governare A costo della tensione sociale

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 27 settembre 2022) Dopo la sbronza elettorale, per Giorgiaè tempo di pensare al domani. Questo significa riuscire a creare un programma di Governo e un Esecutivo che siano credibili e che, soprattutto, riescano ad accontentare sia il presidenteRepubblica, Sergio Mattarella, che gli alleati Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Se saranno confermate le idee proposte durante la campagna elettorale, la linea portata avanti dalla leader di Fratelli d’Italia non è affatto un mistero. Il primo punto la vedrà impegnata a dare stabilità ai conti pubblici e ciò significa che eviterà – come già fatto in campagna elettorale – promesse economiche insostenibili. Peccato che questo sia l’esatto opposto di quanto fatto dai due alleati che hanno raccontato di mirabolanti iniziative, a partire di misure per ridurre il caro bollette da finanziare con un cospicuo scostamento ...