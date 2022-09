Meloni prima donna premier in Italia? Nel mondo sarà in compagnia di molte colleghe

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 27 settembre 2022) Per l’è lavolta. Giorgia, forte dello straordinario successo elettorale, si appresta a diventare laa ricoprire la carica dinella storiana. Ma la leader di Fratelli d’nonsola. Nelsonole donne a ricoprire il ruolo di capo di governo.? Per l’è lavolta In Europa condividerà l’incarico con Liz Truss. Scelta a succedere a Boris Johnson in Gran Bretagna appena tre settimane fa. E con Elisabeth Borne in Francia, dal 16 maggio 2022. Entrambe sono state incaricate a ricoprire un ruolo che in Gran Bretagna era stato...