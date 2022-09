Meloni lavora in silenzio | prossima uscita pubblica il 10 ottobre

Leggi su iltempo

(Di martedì 27 settembre 2022) Giorgiapotrebbe "riapparire" ufficialmente in pubblico non prima del 10. È quanto filtra dalle persone vicine alla futura premier, impegnata nello studio delle prossime mosse per formare il governo e dei primi problemi su cui intervenire per rimettere in sesto l'Italia. A parte le incursioni negli uffici dei gruppi parlamentari, nella sede del partito, e il conseguente andirivieni in auto da e per la propria abitazione,non si dovrebbe concedere uscite pubbliche, stando a quanto raccolto dall'Agi. Le date delle scadenze istituzionali sono l'unica costante che appare al momento a disposizione per costruire un'agenda, sia pure di massima, della leader FdI e quella della proclamazione degli eletti per la 19esima legislatura sembra la data più a portata di mano. Come da tradizione per tutte le forze politiche, ...