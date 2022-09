Meloni già al lavoro sul governo. Per ora parlano i suoi colonnelli (Di martedì 27 settembre 2022) - Dopo la vittoria elettorale la leader di Fratelli d'Italia, il suo partito ha fatto il pieno di voti, è concentrata nel formare il suo esecutivo, puntando a lavorare in sintonia con il governo ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 27 settembre 2022) - Dopo la vittoria elettorale la leader di Fratelli d'Italia, il suo partito ha fatto il pieno di voti, è concentrata nel formare il suo esecutivo, puntando a lavorare in sintonia con il...

robertosaviano : Leggo #Saviano in tendenza perché gli elettori di Meloni mi “invitano” a lasciare il Paese. Questi sono avvertiment… - fabiochiusi : Due giorni dal voto e il processo di normalizzazione di Meloni ha già messo il turbo. Che imbarazzo. - CottarelliCPI : Meloni dice che, arrivata lei, per l'Europa 'E' finita la pacchia'. Nel 2020-21 abbiamo ricevuto 350 mld dalla BCE… - Ienaridens2 : @Limbolimbo18 veramente deciderà la meloni. il virus già festeggia - rococotanica : RT @Rob76282550: @LiaQuartapelle A.lia e falla finita. Non ti caga nessuno. Sei banale e scontata. Passi le veline senza un minimo di senso… -