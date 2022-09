Meloni avvisa gli alleati | risultati chiari Ora non accetto compromessi

(Di martedì 27 settembre 2022) Le elezioni politiche si sono concluse e il verdetto delle urne è stato inequivocabile, netta vittoria del centrodestra con il 44% dei consensi. Il primo partito è nettamente Fratelli d'Italia con il 26% dei voti, il gruppo dida solo vale come l'intera coalizione di sinistra. Con questi numeri sarà quasi certamente la leader di Fdi ad ottenere da Mattarella l'incarico di presidente del Consiglio, la prima donna premier in Italia. Ma- si legge sul Corriere della Sera - ha già le idee chiare sul percorso del cdx al governo e per questo ha mandato un chiaro avviso agli. Del governoha ragionato con i fedelissimi: il calo di Salvini e le ambizioni di Berlusconi potrebbero portare a richieste ultimative. Lei è netta: idel voto sono «» e ...

Giuseppe Conte parla in conferenza stampa dopo la vittoria di Fratelli d'Italia, pronto a creare l'opposizione in Parlamento.Il cofondatore di Fratelli d'Italia, Guido Crosetto, ha auspicato un'interlocuzione con l'attuale esecutivo per garantire il varo della legge in tempi utili. FdI spera quindi che "ci sia un impianto s ...