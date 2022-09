Meloni, allarme governo: “Servono subito 40 miliardi”. Ecco perché (Di martedì 27 settembre 2022) Il nuovo governo dovrà trovare entro la fine dell’anno almeno 40 miliardi di euro; di cui 5 miliardi per estendere anche al mese di dicembre gli effetti contro il caro energia introdotti la settimana scorsa con il decreto Aiuti ter e altri 35 miliardi per consentire, attraverso la prossima legge di Bilancio, che alcuni provvedimenti introdotti dal governo Draghi non decadano con l’avvio del nuovo anno. Lo studio della CGIA E’ quanto stima l’Ufficio studi della CGIA sottolineando che il nuovo esecutivo che “uscirà” dalle urne ha già una ipoteca da 40 miliardi di euro che renderà difficile ardua l’impresa di mantenere, almeno nei primi 100 giorni, le promesse elettorali annunciate in questi ultimi due mesi; come, ad esempio, la drastica riduzione delle tasse, la riforma delle pensioni, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 settembre 2022) Il nuovodovrà trovare entro la fine dell’anno almeno 40di euro; di cui 5per estendere anche al mese di dicembre gli effetti contro il caro energia introdotti la settimana scorsa con il decreto Aiuti ter e altri 35per consentire, attraverso la prossima legge di Bilancio, che alcuni provvedimenti introdotti dalDraghi non decadano con l’avvio del nuovo anno. Lo studio della CGIA E’ quanto stima l’Ufficio studi della CGIA sottolineando che il nuovo esecutivo che “uscirà” dalle urne ha già una ipoteca da 40di euro che renderà difficile ardua l’impresa di mantenere, almeno nei primi 100 giorni, le promesse elettorali annunciate in questi ultimi due mesi; come, ad esempio, la drastica riduzione delle tasse, la riforma delle pensioni, ...

