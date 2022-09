Medvedev: “Se necessario useremo armi nucleari”. Russia: “I referendum sono validi”. Continuano le fughe in Finlandia e Georgia (Di martedì 27 settembre 2022) Nell’ultimo giorno di voto per l’annessione dei territori occupati dell’Ucraina alla Russia, il vicepresidente del consiglio di sicurezza russo ed ex presidente della Federazione, Dmitry Medvedev, torna a parlare di armi nucleari e del diritto che ha Mosca di usarle “se necessario, in base alla dottrina nucleare” e “in casi predeterminati, in stretta conformità con i fondamenti della politica statale in materia di deterrenza nucleare. Se noi o i nostri alleati veniamo attaccati usando questo tipo di arma o se l’aggressione con l’uso di armi convenzionali minaccia l’esistenza stessa del nostro Stato”. “Il presidente della Russia – ha continuato su Telegram – ne ha parlato direttamente di recente. Inoltre, faremo di tutto per prevenire la comparsa di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Nell’ultimo giorno di voto per l’annessione dei territori occupati dell’Ucraina alla, il vicepresidente del consiglio di sicurezza russo ed ex presidente della Federazione, Dmitry, torna a parlare die del diritto che ha Mosca di usarle “se, in base alla dottrina nucleare” e “in casi predeterminati, in stretta conformità con i fondamenti della politica statale in materia di deterrenza nucleare. Se noi o i nostri alleati veniamo attaccati usando questo tipo di arma o se l’aggressione con l’uso diconvenzionali minaccia l’esistenza stessa del nostro Stato”. “Il presidente della– ha continuato su Telegram – ne ha parlato direttamente di recente. Inoltre, faremo di tutto per prevenire la comparsa di ...

