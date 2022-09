Medvedev: “La Russia ha il diritto di usare le armi nucleari se necessario, la Nato non interferirà” (Di martedì 27 settembre 2022) Medvedev: “La Russia ha il diritto di usare le armi nucleari se necessario” Dmitrij Medvedev torna a minacciare l’utilizzo da parte della Russia di armi nucleari nella guerra in Ucraina. L’ex presidente russo e vicepresidente del consiglio di sicurezza ha dichiarato che la “Russia ha il diritto di usare le armi nucleari se necessario”. “Non è un bluff” ha aggiunto secondo quanto riferito dall’agenzia Ria Novosti. Medvedev, poi, si è detto convinto che se la Russia sarà costretta a usare le armi atomiche contro Kiev: “La ... Leggi su tpi (Di martedì 27 settembre 2022): “Laha ildilese” Dmitrijtorna a minacciare l’utilizzo da parte delladinella guerra in Ucraina. L’ex presidente russo e vicepresidente del consiglio di sicurezza ha dichiarato che la “ha ildilese”. “Non è un bluff” ha aggiunto secondo quanto riferito dall’agenzia Ria Novosti., poi, si è detto convinto che se lasarà costretta aleatomiche contro Kiev: “La ...

