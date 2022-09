Mattarella pronto a consultazioni anche di sabato e domenica. Prima però l’elezione dei presidenti delle Camere

(Di martedì 27 settembre 2022) Il voto del 25 settembre ha disegnato una maggioranza ampia ed, ad oggi, coesa sul nome del premier, quindi l’esito è tracciato. Inutile far perdere tempo al Paese. Il presidente della Repubblica, Sergio, èad aprire lesubito dopodeidi Camera e Senato. Al Colle si punta infatti a tempi rapidi conche potrebbero tranquillamente svolgersidi. Cioè, ove ci siano le condizioni,già il 15 e 16 di ottobre. L’iter sarà il classico:con i gruppi parlamentari e i leader dei partiti e quindi, se fosse indicato dal centrodestra un nome unanime per guidare il governo, incarico a ...

