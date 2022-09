Mathieu van der Poel si difende: “Non volevo far male alle ragazze, non è vero che le ho spinte” (Di martedì 27 settembre 2022) Prosegue la querelle riguardante Mathieu van der Poel, il forte ciclista olandese che domenica è stato fermato e poi rilasciato dalla polizia australiana, a Wollongong dove si disputavano i Mondiali di ciclismo, con l’accusa di aver spintonato alcune ragazze minorenni nella notte: “L’Australia me la immaginavo diversa. E’ vero, ho sbagliato, ma non volevo far male a quelle ragazze. Chi mi conosce sa che non ho non mi è mai successo nulla di simile. Le voci che dicono che io le abbia spinte sono false. Ci sono due versioni diverse della storia, solo che dall’Australia era difficile confutarla. Sono già a casa e ora sono felice, qui osso trovare un po’ di pace e tranquillità”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) Prosegue la querelle riguardantevan der, il forte ciclista olandese che domenica è stato fermato e poi rilasciato dalla polizia australiana, a Wollongong dove si disputavano i Mondiali di ciclismo, con l’accusa di aver spintonato alcuneminorenni nella notte: “L’Australia me la immaginavo diversa. E’, ho sbagliato, ma nonfara quelle. Chi mi conosce sa che non ho non mi è mai successo nulla di simile. Le voci che dicono che io le abbiasono false. Ci sono due versioni diverse della storia, solo che dall’Australia era difficile confutarla. Sono già a casa e ora sono felice, qui osso trovare un po’ di pace e tranquillità”. SportFace.

