Marvel: Kevin Feige parla del possibile ritorno di Wanda (Di martedì 27 settembre 2022) Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha parlato del possibile ritorno di Wanda, nei prossimi progetti della Marvel. Il futuro di Wanda Maximoff, dopo gli eventi di Doctor Strange 2, è rimasto in sospeso e ora Kevin Feige ha parlato del possibile ritorno del personaggio interpretato da Elizabeth Olsen. I fan hanno ipotizzato che il personaggio possa essere coinvolto nella storia raccontata in Agatha: Coven of Chaos, lo spin-off di WandaVision, tuttavia per ora non c'è stata alcuna conferma da parte dei produttori e degli sceneggiatori. Kevin Feige, parlando della storia di Scarlet ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 settembre 2022), presidente deiStudios, hato deldi, nei prossimi progetti della. Il futuro diMaximoff, dopo gli eventi di Doctor Strange 2, è rimasto in sospeso e orahato deldel personaggio interpretato da Elizabeth Olsen. I fan hanno ipotizzato che il personaggio possa essere coinvolto nella storia raccontata in Agatha: Coven of Chaos, lo spin-off diVision, tuttavia per ora non c'è stata alcuna conferma da parte dei produttori e degli sceneggiatori.ndo della storia di Scarlet ...

