Marta Cavalli rientra alle corse | appuntamento fissato

(Di martedì 27 settembre 2022) Dopo lo spaventoso incidente occorsole al Tour de France lo scorso fine luglio,si prepara al ritorno. L’infortunio è ufficialmentespe la portacolori della FDJ è pronta a riattaccare il numero alla schiena dopo oltre due mesi di stop forzato che le hanno anche fatto saltare il Mondiale, nel quale poteva essere un’altra punta di diamante della Nazionale Italiana. LEGGI ANCHE: Silvia Persico è il nuovo acquisto della UAEgareggerà in Italia: pronto il rientro della scalatrice La cremonese rientrerà in gruppo il prossimo sabato 1° ottobre quando sarà al via del Giro dell’Emilia. Nessun risultato, l’obiettivo è quello di riprendere confidenza nello stare in gruppo. Per lei ...

danyterenz : Marta Cavalli sarebbe stata adattissima al tracciato #eurosportciclismo - CFinulli : @alventomagazine che squadrone! e ci manca anche Marta Cavalli ?? -

