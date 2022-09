Maroni scarica il capitano | Ora un nuovo segretario Lega | Salvini sì o no? Di' la tua VOTA IL SONDAGGIO

Efisio31251859 : RT @ImolaOggi: Lega, Maroni scarica Salvini: 'Ora un nuovo segretario' - VedeleAngela : RT @ImolaOggi: Lega, Maroni scarica Salvini: 'Ora un nuovo segretario' - Adriano07883742 : Lega, Maroni scarica Salvini: 'Ora un nuovo segretario' - arybarbarella : RT @ImolaOggi: Lega, Maroni scarica Salvini: 'Ora un nuovo segretario' - sashafoerce : RT @ImolaOggi: Lega, Maroni scarica Salvini: 'Ora un nuovo segretario' -

CBlive - La città di Campobasso in diretta

Elezioni politiche 202, Boboesce allo scoperto eMatteo Salvini 'La vittoria netta svanisce quella che per il Centrodestra era l'unica paura e per il centro sinistra l'unica speranza: non ci saranno incertezze in ...... Marchetti; Novelli (58' Morleo), Donda, Fischer, Demaio;, Novelli; Magni (58' Moroso), ... E' GRATIS... Salvini in Molise per i candidati della Lega scarica Toma: "Qui qualcosa non ha funzionato" L'ex segretario del Carroccio contro Salvini: "Saprei chi eleggere come nuovo segretario. Ma per adesso non faccio nomi" ...